Последнее обновление: 14.03.2019 17:58

Страны ОПЕК снизили добычу нефти в феврале до 30,55 млн барр/сут

Страны ОПЕК в феврале снизили добычу нефти до 30,55 миллиона баррелей в сутки, что на 221.000 баррелей в сутки меньше, чем в предыдущем месяце в основном за счет снижения производства в Венесуэле, Саудовской Аравии и Ираке, говорится в ежемесячном обзоре ОПЕК.

В тоже время добыча нефти в Ливии и Анголе незначительно выросла, отмечает ОПЕК со ссылкой на вторичные источники.

По данным ОПЕК, добыча нефти в Венесуэле в феврале снизилась на 142.000 баррелей в сутки до 1,008 миллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия сократила производство на 86.000 баррелей в сутки до 10,087 миллиона баррелей в сутки.

Россия в феврале снизила поставки жидких углеводородов на 40.000 баррелей в сутки до 11,53 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре.

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