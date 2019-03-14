Страны ОПЕК снизили добычу нефти в феврале до 30,55 млн барр/сут

Страны ОПЕК в феврале снизили добычу нефти до 30,55 миллиона баррелей в сутки, что на 221.000 баррелей в сутки меньше, чем в предыдущем месяце в основном за счет снижения производства в Венесуэле, Саудовской Аравии и Ираке, говорится в ежемесячном обзоре ОПЕК.

В тоже время добыча нефти в Ливии и Анголе незначительно выросла, отмечает ОПЕК со ссылкой на вторичные источники.

По данным ОПЕК, добыча нефти в Венесуэле в феврале снизилась на 142.000 баррелей в сутки до 1,008 миллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия сократила производство на 86.000 баррелей в сутки до 10,087 миллиона баррелей в сутки.

Россия в феврале снизила поставки жидких углеводородов на 40.000 баррелей в сутки до 11,53 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре.