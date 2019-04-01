Добыча нефти ОПЕК снизилась в марте за счет усилий С.Аравии, санкций против Венесуэлы

Добыча нефти ОПЕК упала до четырехлетнего минимума в марте, так как ведущий экспортер Саудовская Аравия перевыполнила обязательства в рамках соглашения о сокращении добычи, в то время как производство в Венесуэле продолжило снижаться из-за санкций и перебоев электроснабжения, показало исследование Рейтер.

Добыча нефти ОПЕК в марте снизилась на 280.000 баррелей в сутки по сравнению с февралем до 30,40 миллиона баррелей в сутки - минимума с 2015 года, показало исследование в понедельник.

Исследование позволяет предположить, что Саудовская Аравия и ее союзники в Персидском заливе сокращают добычу еще существеннее, чем предусмотрено сделкой ОПЕК+, игнорируя призывы президента США Дональда Трампа нарастить производство. В четверг Трамп вновь призвал ОПЕК добывать больше нефти, чтобы снизить цены.

Фьючерсы на нефть Brent торгуются выше $68 за баррель и находятся вблизи пика 2019 года за счет сокращения добычи в Саудовской Аравии и вынужденного ограничения производства в Венесуэле и Иране, которые находятся под санкциями США.

ОПЕК, Россия и другие экспортеры вне картеля, все вместе известные как ОПЕК+, в декабре договорились сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки с 1 января. Доля сокращений ОПЕК составляет 800.000 баррелей в сутки, при этом в соглашении не участвуют Иран, Ливия и Венесуэла.

В марте уровень соблюдения сделки 11 членами ОПЕК, участвующими в сокращении добычи, составил 135 процентов против 101 процента в феврале, показало исследование.