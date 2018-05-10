ОПЕК анализирует необходимость увеличения добычи из-за санкций против Ирана - источники

Организация стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) не будет торопиться с решением о том, необходимы ли дополнительные объемы нефти, чтобы компенсировать ожидаемое снижение экспорта из Ирана после введения санкций США, сказали три осведомленных источника, добавив, что любое потенциальное сокращение поставок произойдет не сразу.

Члены ОПЕК и несколько стран, не входящих в картель, в том числе Россия, в 2016 году договорились о сокращении нефтедобычи, которое помогло снизить профицит сырья на рынке, толкнув цены на нефть к максимуму с 2014 года.

Чиновники ОПЕК сейчас анализируют, требует ли снижение иранского экспорта и сокращение поставок из еще одной страны-члена организации, Венесуэлы, корректировки соглашения, срок действия которого истекает в конце 2018 года.

США дали покупателям нефти шесть месяцев, чтобы полностью прекратить закупки иранской нефти, поэтому рынок не сразу ощутит снижение предложения.

“Я думаю, у нас есть 180 дней до какого-либо воздействия на предложение”, - сказал источник в ОПЕК.

Другой источник в ОПЕК сказал, что, хотя организация рассматривает возможную необходимость дополнительных поставок нефти, самый безопасный вариант действий сейчас - запастись терпением и отслеживать ситуацию.

В четверг цена на нефть Brent достигла отметки в $78 за баррель - максимума с ноября 2014 года. Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о выходе США из иранской ядерной сделки, пообещав ввести санкции “самого высокого уровня” против Тегерана и пригрозив ими другим государствам.

На Иран приходятся 4 процента мировой нефтедобычи, страна экспортирует около 450.000 баррелей в сутки в Европу и около 1,8 миллиона баррелей в сутки - в Азию. Аналитики говорят, что санкции, скорее всего, сильнее ударят по иранским поставкам в Европу.

Министры нефти ОПЕК и партнеров организации 22 и 23 июня проведут встречу в Вене для анализа текущего соглашения.

Перед этим вопрос о необходимости в дополнительных объемах для компенсации потенциального снижения поставок из Ирана, скорее всего, будет обсуждаться на встрече технического комитета ОПЕК+ 22 и 23 мая, сказал один из источников.

Третий источник также сказал, что пока слишком рано судить о том, понадобятся ли дополнительные объемы сырья, отметив, что в рамках ранее действовавших санкций Иран смог сохранить значительную долю экспорта.

В среду еще один источник в ОПЕК сообщил, что Саудовская Аравия следит за воздействием мер США на поставки нефти и готова восполнить любой потенциальный дефицит, однако не будет действовать в одиночку. Он добавил, что Эр-Рияд не ждет воздействия санкций на рынок до третьего или четвертого квартала текущего года.