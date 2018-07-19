Страны ОПЕК+ снизили уровень соблюдения сделки в июне до 120% - источники

Уровень соблюдения сделки ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи снизился в июне 2018 года примерно до 120 процентов по сравнению со 147 процентами в мае, сказали Reuters два источника, знакомые с ситуацией.

В конце июня страны ОПЕК и несколько не входящих в картель государств договорились о том, что постепенно доведут уровень соблюдения соглашения до 100 процентов.

Это решение призвано увеличить предложение нефти и сдержать рост цен, спровоцированный перебоями в добыче в Венесуэле и Ливии, которые и привели к тому, что был достигнут рекордный уровень соблюдения сделки.