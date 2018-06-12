ОПЕК в мае выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 160%

ОПЕК в мае увеличила добычу нефти по отношению к уровню апреля на 35,4 тысячи баррелей в сутки, до 31,869 миллиона баррелей в день, однако выполнила соглашение о сокращении нефтедобычи примерно на 160%, снизив добычу к октябрю 2016 года на 2,022 миллиона баррелей в сутки.

Больше всех добычу при этом увеличила Саудовская Аравия — сразу на 85,5 тысячи баррелей в сутки, до 9,987 миллиона баррелей в день. В то же время королевство выполнило условия венской сделки на 106%, следует из июньского доклада организации со ссылкой на данные вторичных источников.

Примечателен и тот факт, что по данным самой Саудовской Аравии, которые приводятся в докладе, добыча нефти в королевстве выросла в мае еще больше — на 161,4 тысячи баррелей в сутки, до 10,03 миллиона баррелей в день. Однако этот уровень также не нарушает условия соглашения ОПЕК+, согласно которым этот показатель в Саудовской Аравии не должен превышать 10,058 миллиона баррелей в сутки.

В докладе ОПЕК при этом отмечается: "Рост добычи нефти (в месячном выражении — ред.) в Саудовской Аравии, Алжире и Ираке был частично компенсирован снижением добычи, главным образом, в Нигерии, Венесуэле и Ливии". Так, в Венесуэле добыча нефти продолжает обновлять многолетние минимумы на фоне экономического кризиса в стране. В мае она сократилась на 42,5 тысячи баррелей в сутки, до 1,392 миллиона баррелей.

Ситуация в Венесуэле во многом способствует перевыполнению странами ОПЕК своих обязательств в рамках соглашения. Так, по сравнению с октябрем 2016 года 11 стран организации, сокращающих добычу нефти по договору с рядом не входящих в ОПЕК государств, снизили ее суммарно на 2,022 миллиона баррелей в сутки против обещанных 1,266 миллиона баррелей. В число этих стран входят Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла и Экваториальная Гвинея. Таким образом, в мае ОПЕК перевыполнила свои обязательства на 60%.

Примечательно, что, кроме Ирака, который в мае выполнил сделку ОПЕК+ лишь на 50%, и Экваториальной Гвинеи (на 83%), все остальные страны организации свои обязательства перевыполнили.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.