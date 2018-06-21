ОПЕК+ рассматривает три основных сценария по увеличению добычи нефти

Технический комитет ОПЕК+ на заседании во вторник рассмотрел ряд сценариев по наращиванию добычи нефти с текущего уровня с целью снижения перевыполнения венской сделки; основные три варианта, которые продолжают обсуждаться странами соглашения — это наращивание текущей добычи на 800 тысяч баррелей в сутки, на 1 миллион и 1,5 миллиона баррелей в сутки, сообщил журналистам министр нефти Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи.

"Есть несколько сценариев (по увеличению добычи нефти в рамках ОПЕК+), которые рассмотрел технический комитет — это на 1 миллион и 1,5 миллиона (баррелей в сутки), и, возможно, некий промежуточный", - сказал аль-Румхи в кулуарах Семинара ОПЕК.

Затем он уточнил: "Первый — на 800 тысяч баррелей в сутки, второй — на 1 миллион и на 1,5 миллиона баррелей в сутки. И это будет обсуждаться".

При этом, по мнению аль-Румхи, наиболее популярным является сценарий увеличения добычи на 1 миллион баррелей. "Возможно, я думаю, что да", — ответил он на соответствующий вопрос. Аль-Румхи добавил, что эти три основных сценария вечером в четверг, 21 июня, обсудит министерский мониторинговой комитет ОПЕК+, а затем вынесет свои рекомендации участникам сделки.

Министр также отметил, что речь идет именно о наращивании добычи для снижения ее избыточного сокращения в рамках соглашения. "Чтобы уменьшить перевыполнение соглашения", - отметил он.

В Вене 21 июня состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а 22 июня последует заседание стран ОПЕК, 23 июня состоится встреча всех 24 стран-участниц соглашения ОПЕК+. Как ожидается, в течение этих встреч будет обсуждаться возможность увеличения добычи в рамках сделки ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.