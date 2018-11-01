Добыча ОПЕК поднялась до пика с 2016 года, несмотря на снижение в Иране

Организация стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) увеличила производство сырья в октябре до максимума с 2016 года, согласно подсчетам Reuters, так как рост добычи в ОАЭ и Ливии с лихвой компенсировал сокращение поставок иранской нефти из-за санкций США.

Нефтяной картель, в который входят 15 стран, добывал в октябре 33,31 миллиона баррелей в сутки, согласно исследованию Рейтер. Это на 390.000 баррелей в сутки больше, чем в сентябре, и является максимальным значением с декабря 2016 года.

В июне ОПЕК договорилась нарастить добычу после требования президента США Дональда Трампа ограничить рост цен и компенсировать ожидаемое сокращение импорта из Ирана. Цена Brent 3 октября обновила пик четырех лет, поднявшись до $86,74 за баррель, но с тех пор опустилась до $76, так как опасения о дефиците предложения утихли.

“По всей видимости, нефтепроизводители успешно компенсируют перебои в поставках нефти из Ирана и Венесуэлы”, - сказал Карстен Фритш, аналитик из Commerzbank во Франкфурте-на-Майне.

ОПЕК договорилась в июне с Россией и другими не входящими в картель государствами вернуться к 100-процентному уровню соблюдения сделки об ограничении нефтедобычи, вступившей в силу в январе прошлого года. Из-за низких объемов производства в ряде стран, например Венесуэле и Анголе, уровень соблюдения превышал в этом году 160 процентов.

Согласно расчетам Reuters, приверженность пакту среди 12 стран ОПЕК, принявших обязательство о сокращении добычи, в октябре снизилась до 107 процентов с пересмотренного уровня в 122 процента в сентябре.

Сильнейший рост производства в прошлом месяце наблюдался в Объединенных Арабских Эмиратах - на 200.000 баррелей в сутки до 3,25 миллиона баррелей в сутки, согласно подсчетам. В теории эта тенденция может продолжиться, так как ОАЭ сообщили, что их нефтедобывающие мощности достигнут 3,5 миллиона баррелей в сутки к концу года.

Вторым лидером стала Ливия, где средний объем производства составил 1,22 миллиона баррелей в сутки, поднявшись на 170.000 баррелей в сутки.

Саудовская Аравия добывала в октябре 10,65 миллиона баррелей в сутки, превысив показатели июня и нарастив производство почти до рекордного максимума.

Нарастил добычу в октябре также Ирак, второй крупнейший производитель картеля.

Уровень предложения в Ираке может продолжить рост, если новое правительство осуществит сделку, заключенную уходящей администрацией и региональным правительством Курдистана, о восстановлении экспорта нефти Kirkuk в Турцию через курдистанскую территорию.

Крупнейшее снижение добычи наблюдалось в Иране - производство в ближневосточном государстве сократилось на 100.000 баррелей в сутки. Экспорт иранской нефти снизился, так как компании не желали покупать сырье из-за санкций США, однако падение экспорта было более умеренным, чем ожидали некоторые аналитики.

В своих расчетахReuters опирается на данные об отгрузке нефти, предоставляемые сторонними источниками, данные Thomson Reuters о потоках нефти, а также на информацию источников в нефтяных компаниях, ОПЕК и консалтинговых компаниях.