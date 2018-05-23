ОПЕК может смягчить ограничения по добыче нефти в июне - источники

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может решить повысить объем добычи уже в июне ввиду обеспокоенности уровнем поставок из Ирана и Венесуэлы, а также из-за позиции Вашингтона, считающего, что нефтяное ралли зашло слишком далеко, сообщили Reuters источники, знакомые с ходом дискуссии в ОПЕК и нефтяной индустрии.

Страны Персидского залива, входящие в ОПЕК, возглавят переговоры о том, когда картель может нарастить добычу нефти, чтобы снять напряжение на рынке, возникшее после того, как цена на нефть превысила $80 за баррель на прошлой неделе. Они также обсудят, на сколько каждая из стран - участниц картеля может увеличить добычу, сообщили источники.

“Все возможные варианты предложены”, - сообщил один источник из стран залива, добавив, что решение повысить объем добычи может быть принято на следующей встрече ОПЕК в июне. На заседании страны обсудят стратегию добычи, однако пока нет каких-либо точных данных касательно того, на сколько группа снизит ограничения поставок.

“Мы до сих пор рассматриваем различные сценарии”, - сообщил второй источник, добавив, что даже если ОПЕК решит в июне ослабить ограничения, для того, чтобы эффект отразился на рынках, потребуется от трех до четырех месяцев.

Снижающийся уровень поставок из Венесуэлы, вызванный экономическим кризисом, позволил ОПЕК и ее партнерам сократить поставки сильнее, чем предполагалось изначально.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих встретится в Санкт-Петербурге на этой неделе со своими коллегами из России и ОАЭ для обсуждения ситуации, сообщили источники.

Пока же ОПЕК сообщила, что не видит необходимости в смягчении ограничений добычи, несмотря на снижение мировых запасов до желаемых группой уровней и беспокойство стран-потребителей из-за того, что рост цен может отрицательно сказаться на спросе.

Источники сообщили, что за изменениями в стратегии ОПЕК стоят быстрое снижение мировых запасов нефти, беспокойство о влиянии на поставки выхода США из ядерной сделки с Ираном, а также снижение объемов поставок из Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп обвинил ОПЕК в прошлом месяце в “искусственном” завышении цен на нефть.

На прошлой неделе Фалих, наиболее влиятельный министр энергетики среди стран-участниц ОПЕК, сказал, что призвал своих коллег из ОАЭ, США и России, а также крупного потребителя топлива Южной Кореи “скоординировать глобальные усилия по смягчению беспокойства на мировых рынках”.