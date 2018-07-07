Правительство Великобритании выработало план сотрудничества с ЕС после Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сумела вечером в пятницу, 6 июля, заручиться поддержкой большинства членов своего кабинета в отношении плана взаимодействия Лондона с Евросоюзом после Brexit.

Переговоры, растянувшиеся на несколько часов, проходили в загородной резиденции премьеров - Чекерс - в графстве Бакингемшир.

Мэй добилась одобрения проекта по созданию зоны свободной торговли между Великобританией и ЕС, предполагающей безбарьерный оборот промышленных товаров и сельхозпродукции. При этом у британского сектора услуг не будет столь широкого доступа к европейским рынкам.

В Брюсселе давно уже ждали конкретных предложений Лондона на этот счет. Изначально предполагалось, что хотя бы часть из них Великобритания озвучит на недавнем саммите ЕС 28-29 июня, однако вопреки ожиданиям этого не произошло.

План Мэй предусматривает четкую позицию по одному из самых спорных вопросов, а именно декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Многие положения Белфастского соглашения 1998 года, положившего конец многолетнему кровавому конфликту из-за статуса этого региона, опираются на то, что на этой границе не осуществляется контроль.

Кроме того, предполагается, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. В Великобритании последнее слово останется за местными судами - "с должным учетом прецедентного права ЕС" в соответствующих областях. Тем не менее Европейский суд в Люксембурге перестанет для Лондона играть роль высшей инстанции, постановления которой не могут быть обжалованы.

Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип - "применять британские тарифы и торговую политику к британским товарам, а тарифы и нормы ЕС - к продукции, предназначенной для Евросоюза". Подобный подход позволит избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - когда страна, как ожидается, покинет европейское сообщество.

Глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые договоренности, однако добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны".

Британцы высказались за выход страны из состава ЕС на референдуме в июне 2016 года, поддержав его 52 процентами голосов. Оппозиционные британские политики, настроенные проевропейски, на данный момент требуют провести повторный референдум, ссылаясь на то, что многие граждане страны в 2016 году не осознавали всех последствий своего решения.