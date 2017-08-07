Последнее обновление: 07.08.2017 15:56

Более 60% британцев не одобряют позицию правительства в переговорах о Brexit

олее двух третей британцев не одобряют подход правительства к переговорам по выходу страны из ЕС.

Исследование, проведенное 2-3 августа, показало, что 61% британцев негативно настроены по отношению к позиции правительства в переговорах с ЕС о Brexit. Для сравнения - в июле количество несогласных составляло 56%, а в июне - 46%.

До внеочередных выборов в Великобритании, которые состоялись в июне, большинство британцев доверяли подходу правительства Терезы Мэй к переговорам.

Также 44% опрошенных выразили сомнение в том, что правительству удастся заключить выгодное соглашение по выходу из ЕС. В том, что правительство сможет договориться о Brexit на выгодных для себя условиях, убеждены лишь 35%.

Сейчас у Британии остается менее двух лет на обсуждение условий своего выхода из ЕС, который должен произойти в конце марта 2019 года.

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