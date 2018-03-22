Британские паспорта после Brexit будут производить в ЕС

Новые британские паспорта темно-синего цвета, которые премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала “выражением нашей независимости и суверенитета”, после Brexit будет производить франко-голландская фирма, сообщил в четверг руководитель британской компании, которая проиграла соответствующий тендер.

Мэй объявила в декабре, что Британия, которая в 1988 году начала выдавать паспорта бордового цвета, намерена вернуться к традиционным синим паспортам, использовавшимся до присоединения к ЕС.

В настоящее время выпуском паспортов британцев занимается фирма De La Rue, которая, несмотря на французское название, является британской компанией и печатает документы в северной Англии. Глава De La Rue Мартин Сазерленд сообщил, что компания проиграла тендер на изготовление паспортов нового образца.

Этот контракт выиграла франко-голландская компания Gemalto, сообщила газета The Sun.

“Я бы хотел пригласить Терезу Мэй или (министра внутренних дел) Эмбер Радд прийти на мое предприятие и объяснить моим преданным своему делу работникам, почему им кажется, что это разумное решение перенести производство британского паспорта за границу”, - сказал Сазерленд в эфире радио Би-би-си.

Объявляя о возвращении к синим паспортам, Мэй написала в твиттере в декабре: “Паспорт Британии - выражение нашей независимости и суверенитета - символизирует нашу гражданскую принадлежность гордой, великой нации. Вот почему мы объявили, что символический синий паспорт вернется, как только мы покинем ЕС в 2019 году”.

Евросоюз не требует от государств-членов вводить паспорта определенного цвета, однако рекомендует использовать бордовый. Хорватия, которая вступила в блок в 2013 году, сохранила свои синие паспорта и не планирует менять цветовую гамму.

Стоимость контракта с De La Rue, срок действия которого истекает в июле 2019 года, составляет 400 миллионов фунтов стерлингов ($566 миллионов). Акции компании упали примерно на 5 процентов в ходе торгов четверга.

МВД Британии между тем выступило в поддержку принятого решения.

“Победитель тендера был выбран в результате тщательного, честного и открытого конкурса”, - говорится в заявлении ведомства.

“Выбранная компания продемонстрировала, что сможет наилучшим образом удовлетворять потребности нашей паспортной службы, изготавливая высококачественный и безопасный продукт для наших клиентов и налогоплательщиков при оптимальных затратах”.

По сообщению The Sun, стоимость контракта с Gemalto составляет 490 миллионов фунтов.