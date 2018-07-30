Brexit: 78% британцев недовольны переговорами правительства с ЕС

Более трех четвертей граждан Великобритании (78%) считают, что правительство плохо ведет переговоры о выходе из Евросоюза.

Количество недовольных ходом переговоров увеличилось на 23 процентных пункта по сравнению с мартом. Всего 10% британцев одобряют действия правительства – падение на 13 пунктов.

Личный рейтинг премьер-министра Терезы Май аналогичным образом существенно снизился - 74% в настоящее время недовольны ее работой в качестве глав правительства, что на 14 пунктов больше по сравнению с предыдущим опросом. Одобряют работу Мэй 24% британцев (падение на 17 пунктов).

65% британцев также считают, что Британия получит плохое соглашение с ЕС - увеличение на 15 пунктов - в том числе 51% тех, кто голосовал за Brexit. Всего 14% опрошенных считают, что Британия получит выгодные условия.

50% британцев поддерживает референдум, который бы предлагал общественности выбирать между выходом из ЕС с предложениями правительства и выходом без соглашения, 40% против его проведения.