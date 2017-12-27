Последнее обновление: 27.12.2017 16:04

Британские депутаты призвали опубликовать данные о последствиях Brexit

Группа британских парламентариев обратились к канцлеру (министру финансов) страны Филипу Хаммонду с открытым письмом, в котором они попросили обнародовать засекреченные результаты исследования, анализирующего возможные экономические последствия Brexit.

Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года.

"Общественность имеет право знать, какими будут последствия Brexit для них и для их семей. Не имея доступа к новейшим исследованиям, осуществленным на средства налогоплательщиков, парламент будет не способен проанализировать подход правительства и представить факты нашим избирателям. Важно пролить свет на аналитическую работу казначейства", - говорится в письме.

О том, что анализ экономических последствий Brexit был проведен, сам Хаммонд сообщил ранее в этом месяце на слушаниях комитета по финансам палаты общин. Он, в частности, сказал, что правительство создало модели возможных "альтернативных структур", которые будут отвечать за связи ЕС и Великобритании. По словам министра, на проведенных исследованиях основывается позиция Британии на переговорах с Евросоюзом.

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