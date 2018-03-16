ОПЕК вряд ли изменит пакт о сокращении добычи в этом году - министр нефти Ирана

Сделка ОПЕК о сокращении добычи вряд ли будет пересмотрена до конца года, сказал министр нефти Ирана Бижан Зангане в интервью англоязычному телеканалу Press TV в четверг.

“Россия призывает выйти из соглашения, так как мало привержена следовать пакту до конца года. ОПЕК также может изменить решение, но я сомневаюсь, что это произойдет”, - сказал Зангане.

Члены Организации стран нефтеэкспортеров и государства вне картеля, включая Россию, сокращают уровень добычи сырья с января 2017 в рамках пакта, направленного на поддержку цен и восстановление баланса спроса и предложения на рынке.

Срок соглашения был продлен до конца 2018 года. В рамках сделки Иран может добывать до 3,8 миллиона баррелей в сутки.

В интервью газете Wall Street Journal иранский министр заявил, что ОПЕК может договориться о смягчении ограничений на добычу в 2019 году в ходе следующего заседания в июне.

Чиновник также добавил, что ОПЕК должен работать над поддержанием нефтяных цен на уровне $60, чтобы сдержать рост сланцевой добычи в США. По мнению министра, Иран мог бы производить примерно на 100.000 баррелей в сутки больше, но не сказал, когда государство сможет нарастить объем добычи.