ОПЕК в декабре увеличила добычу нефти на 42 тыс. б/с, сделка выполнена на 129%

Страны ОПЕК в декабре прошлого года добыли 32,42 млн баррелей нефти в сутки, что на 42,4 тыс. б/с больше, чем в ноябре, говорится в отчете картеля со ссылкой на данные вторичных источников фиксации данных.

Больше всех пришлось на Нигерию (75,7 тыс. б/с) - до 1,861 млн б/с, которая пообещала участникам сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ в 2018 году не добывать больше уровня 2017 года. Участники полагали, что Нигерия не сможет добывать свыше 1,8 млн б/с.

Ливия, также не участвующая в сделке, в декабре чуть снизила добычу нефти - до 962 тыс. б/с.

Согласно расчетам "Интерфакса", ОПЕК в декабре удалось исполнить соглашение со странами, не входящими в картель, на 129%.

Основной вклад сделала Венесуэла (минус 82 тыс. б/с), терзаемая экономическим кризисом, выполнив сделку на 339%. Участвующие в соглашении Алжир и Ангола, между тем, увеличили нефтедобычу на 30 тыс. б/с и 45 тыс. б/с, но все равно перевыполнили соглашение на 4% и 51% соответственно.

Также снизила добычу больше, чем требуется, Саудовская Аравия, где сезонно зимой снижается добыча нефти - страна выполнила сделку на 129%.

Перевыполнение обязательств позволяет другим странам продолжать снижать добычу меньше, чем требуется. Из двух заядлых "двоечников" - ОАЭ и Ирака - последний все еще далек от 100-процентного выполнения - лишь 74%, хотя это самый высокий уровень за все время действия соглашения. ОАЭ почти достигла 100%.