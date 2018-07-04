Последнее обновление: 04.07.2018 17:10

Нефть начала торги в плюсе за счет сокращения запасов в США

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть растут на спокойных утренних торгах среды за счёт сокращения недельных запасов сырья в США.

К 8.23 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,51 процента до $78,16 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались вблизи $74,65 за баррель, что на 0,69 процента выше предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 498,7 юаня за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,5 миллиона баррелей до 416,9 миллиона против прогноза снижения на 3,5 миллиона баррелей.

Среди других факторов поддержки котировкам аналитики называют сокращение добычи нефти в Ливии, Венесуэле и Канаде, а также близящееся вступление в силу санкций США против энергетического сектора Ирана.

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика о динамике запасов в США от Управления энергетической информации (EIA).

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июнь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Июль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование