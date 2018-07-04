Нефть начала торги в плюсе за счет сокращения запасов в США

Цены на нефть растут на спокойных утренних торгах среды за счёт сокращения недельных запасов сырья в США.

К 8.23 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,51 процента до $78,16 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались вблизи $74,65 за баррель, что на 0,69 процента выше предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 498,7 юаня за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,5 миллиона баррелей до 416,9 миллиона против прогноза снижения на 3,5 миллиона баррелей.

Среди других факторов поддержки котировкам аналитики называют сокращение добычи нефти в Ливии, Венесуэле и Канаде, а также близящееся вступление в силу санкций США против энергетического сектора Ирана.

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика о динамике запасов в США от Управления энергетической информации (EIA).