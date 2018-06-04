Доллар вырос к иене за счет хорошей трудовой статистики США

Доллар вырос к иене в понедельник благодаря хорошей трудовой статистике США, однако неопределенность вокруг политических рисков омрачает прогноз для американской валюты в краткосрочной перспективе.

К 8.21 доллар прибавил 0,1 процента до 109,65 иены после подъема на 0,6 процента в пятницу.

Отчет о занятости за май указал на ускорение роста числа рабочих мест и повышение зарплат в США, увеличив вероятность подъема ставки ФРС в июне, а также усилив ожидания относительно четырех повышений стоимости заимствований за 2018 год.

Хорошие данные о занятости перевесили опасения вокруг усиления торговой напряженности между США и союзниками, оказывавшие давление на американскую валюту на прошлой неделе.

В то же время доллар снизился к корзине основных валют на фоне подъема евро. Индекс доллара сбавил 0,2 процента до 94,032 после подъема примерно на 0,2 процента в пятницу.

Евро подорожал на 0,2 процента до $1,1687, восстановив значительную часть пятничных потерь.

Тем не менее единая европейская валюта находится довольно близко от 10-месячного минимума в $1,1510, достигнутого на прошлой неделе на фоне страхов вокруг политического кризиса в Италии.

Австралийский доллар вырос на 0,6 процента до $0,7618 благодаря восстановлению аппетита к риску и экономическим данным, указавшим на хорошую прибыль компаний и увеличение розничных продаж.

Новозеландский доллар прибавил 0,2 процента до $0,7006.