Доллар достиг пика 4 месяцев к иене на фоне роста доходности гособлигаций

Доллар вырос к иене в пятницу, обновив четырехмесячный максимум, благодаря продолжающемуся подъему доходности гособлигаций США, который позволяет говорить об улучшении прогноза крупнейшей в мире экономики и вероятном продолжении роста ставок.

Доходность 10-летних гособлигаций США достигла 3,128 процента в начале торгов в Азии в пятницу, максимума почти за семь лет.

Доходность выросла примерно на 15 базисных пунктов на этой неделе и может показать крупнейший недельный прирост более чем за три месяца.

Доллар в определенный момент торгов вырос до 111,005 иены, максимума с 23 января. К 8.45 МСК он укрепился на 0,05 процента до 110,83 иены.

Индекс доллара к корзине шести основных валют сбавил 0,05 процента до 93,426, но находился недалеко от пятимесячного максимума в 93,632, достигнутого ранее на этой неделе.

Евро вырос на 0,15 процента до $1,1811. В среду единая европейская валюта достигла минимума пяти месяцев в $1,1763 из-за беспокойства о требованиях популистских партий, которые, вероятно, образуют новое правительство Италии.

Итальянские рынки демонстрировали волатильную динамику в среду из-за сообщений о том, что партии, отвечающие за подготовку коалиционной программы, планируют попросить ЕЦБ списать с Италии долг в размере 250 миллиардов евро и разработать процедуры, которые позволят странам выйти из зоны евро.

Однако в четверг рынки Италии восстановились, так как инвесторы сочли последствия инициатив несущественными для политической стабильности еврозоны в целом и усомнились в том, что партии действительно реализуют свои планы.