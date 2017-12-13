ОПЕК сократила добычу и резко повысила прогноз по сланцевой нефти США

Страны ОПЕК в ноябре вновь сократили добычу нефти и довели ее уровень до минимума за полгода, сообщил картель в ежемесячном докладе о состоянии рынка.

Вместе 14 государств организации выкачивали на поверхность в среднем 32,448 млн баррелей в день. По сравнению с октябрем добыча упала на 133,5 тысячи баррелей.

Из 12 стран ОПЕК 6 продолжали нарушать условия сделки по ограничению производства, которую заключили в декабре прошлого года с Россией и которую с тех дважды продлевали (последний раз на ноябрьском саммите ОПЕК, на весь 2018 год).

Больше квоты четвертый месяц подряд качает Иран - 3,818 млн баррелей вместо 3,797.

Остается в числе нарушителей Ирак, который не выполнил свои обязательства ни разу за 11 месяцев действия соглашения: хотя после карательной операции в Курдистане и взятия под контроль курдских месторождений добыча упала почти на 120 тысяч баррелей в день, она по-прежнему больше квоты - 4,396 млн баррелей против требуемых 4,351 млн. В ноябре взяла себя в руки Ангола: сократив производство на 108,7 тысяч баррелей в сутки (больше всех в ОПЕК), она вернулась к показателям, которые требует ОПЕК+. Незначительно больше квот добывали ОАЭ, Габон и Эквадор. Саудовская Аравия снизила добычу на 45,4 тысячи баррелей в день, до 9,996 млн баррелей.

До нового минимума за 13 лет (1,834 млн баррелей в день) опустилось производство нефти в Венесуэле, страдающей от гиперинфляции, экономического кризиса, нехватки валюты и бегства квалифицированных кадров в Мексику и США.

В целом ситуация на мировом нефтяном рынке резко улучшилась, утверждает ОПЕК: в третьем квартале спрос оказался выше добычи на 1,1 млн баррелей в сутки, а дефицит сырья стал рекордным с 2007 года.

Из хранилищ в США за второй-третий квартал было распродано 45 млн баррелей, в Европе - 10 млн. Одновременно, впрочем, выросли избыточные запасы в Азии - на 33 млн баррелей по сравнению с мартом, или почти 10%.

Занозой для нефтяного рынка остается сланцевая отрасль США, которая продолжает наращивать добычу и бурение, вынуждая ОПЕК отдавать долю на рынке.

В 2018 году рост добычи в странах вне картеля в 1,4 раза превысит изначальный прогноз, предупреждает ОПЕК в докладе: он составит 1,1 млн баррелей в сутки вместо 0,8 млн. Новые поставки придут главным образом из США, где добыча увеличится на 0,9 млн баррелей в день, а остаток - из Мексики и Бразилии. В результате три четверти нового спроса в мире (1,5 млн баррелей в день, как считает ОПЕК) будет покрыто не входящими в ОПЕК и не присоединившимися к сделке странами.

По сравнению с июнем 2016 годом объемы бурения в США выросли на 130%, количество завершенных скважин взлетело на 77%. В следующем году инвестиции в добычу сланцевых компаний будут увеличены на 20% - с 90 до 110 млрд долларов, прогнозирует ОПЕК.