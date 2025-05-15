Нацбанк анонсировал чеканку в Беларуси инвестиционных монет из драгметаллов

Национальный банк может отчеканить инвестиционную монету на собственных мощностях уже в этом году. Об этом заявил председатель правления Нацбанка Роман Головченко во время посещения площадки ОАО "Гомельское ПО "Кристалл" - управляющая компания холдинга "КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ".

По его словам, Нацбанк выпускает большую номенклатуру инвестиционных, памятных монет. Но в силу разных причин, конечно, подавляющее большинство заказов до настоящего времени размещалось в иностранных государствах.

"Здесь тоже присутствует необходимость импортозамещения. С учетом технологического уровня предприятия, его истории, оборудования и специалистов, мы понимаем, что оно способно осуществить чеканку таких монет на достаточно высоком уровне. Конечно, надо определенное дооснащение производства сделать, но Национальный банк выступил с инициативой, чтобы мы и в этом направлении стали независимыми. Потому что чеканка собственных монет из драгоценных металлов - это достаточно знаковая тема для любого государства", - сказал Головченко.

Он добавил, что сейчас в Беларуси на инвестиционные и памятные монеты большой спрос, потому что это стабильный актив и многие граждане, а также инвесткомпании предпочитают часть своих активов держать именно в драгоценных металлах.

"Рынок достаточно активный. Думаю, что решение, которое мы приняли, позволит нам уже в этом году выпустить на собственных мощностях инвестиционную монету", - заявил чиновник.