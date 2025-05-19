Последнее обновление: 19.05.2025 16:05

Банк России ужесточил требования для цифровых активов

Центробанк РФ расширил требования к иностранным цифровым правам (ИЦП) для входа на рынок. Обновление направлено на защиту инвесторов от рисков, связанных с приобретением инструментов.

С августа 2024 года подобные активы могут обращаться в стране наряду с российскими ЦФА.

Указание регулятора устанавливает дополнительные критерии к ИЦП:

они не должны быть связаны с ценными бумагами эмитентов из недружественных стран;

инструменты не должны удовлетворять права на получение криптовалюты или ИЦП, не допущенных к обороту в РФ;

в условиях выпуска должны отсутствовать указания на возможную блокировку со стороны эмитентов, платежных агентов и контролирующих лиц;

в перечне государств, где возможно исполнение требований по ИЦП, должна присутствовать хотя бы одна дружественная страна;

возникающие споры в отношении цифровых инструментов не должны рассматриваться в недружественных юрисдикциях.

В ЦБ РФ отметили, что ИЦП смогут покупать только юридические лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.

Постановление ЦБ вступит в силу 26 мая 2025 года.

Ранее власти РФ анонсировали запуск криптобиржи, ориентированной на суперквалифицированных инвесторов.



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