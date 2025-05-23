Власти Беларуси установили порядок расчета курсов токенов

Постановлением Совмина № 280 от 21 мая 2025 года утвержден порядок определения курсов цифровых знаков (токенов) для пересчета в белорусские рубли подлежащих налогообложению подоходным налогом с физических лиц доходов, полученных в натуральной форме в виде токенов.

Согласно документу, курс определяется в отношении каждого токена с уникальным наименованием, с которым в истекшем месяце совершались сделки в информационной системе оператора криптоплатформы, оператора обмена криптовалют, организатора ICO (резидент Парка высоких технологий, в бизнес-проекте которого указан вид деятельности, предусматривающий оказание услуг, связанных с созданием и размещением токенов с использованием интернета, включая услуги по продвижению токенов, консультационные и иные сопутствующие услуги).

Операторы предоставляют в секретариат Наблюдательного совета Парка высоких технологий информацию за каждый календарный день: о стоимости токенов, отраженной в документах об их создании и размещении (в отношении токенов, созданных через организаторов ICO), о средней стоимости токенов, которая представляет собой среднее арифметическое значение средневзвешенных курсов, выраженных в белорусских рублях, которые рассчитываются по определенной формуле.

При расчете средневзвешенного курса токена учитываются сведения о сделках, совершенных в торговой системе оператора криптоплатформы, а также о сделках купли-продажи и обмена токенов, где стороной сделки выступает оператор обмена криптовалют. Принимаются в расчет также сведения о сделках купли-продажи токенов за белорусские рубли, иностранную валюту и обмена токенов на токены, стоимость которых приравнивается к белорусскому рублю или конкретной иностранной валюте по правилам, предусмотренным документами о создании и размещении этих токенов, а также на токены USDT и USDC.

Токены, стоимость которых приравнивается к белорусскому рублю, конкретной иностранной валюте или криптовалюте, для расчета средневзвешенного курса приравниваются соответственно к белорусскому рублю, конкретной иностранной валюте или криптовалюте в соотношении, определенном документами о создании и размещении таких токенов. Токены USDT и USDC приравниваются по стоимости к доллару США в соотношении 1:1. Токены, стоимость которых приравнивается к белорусскому рублю или конкретной иностранной валюте, токены USDT и USDC учитываются в белорусских рублях по курсу Нацбанка на день совершения сделки.

Секретариат Наблюдательного совета ПВТ определяет курс в отношении каждого токена с уникальным наименованием как среднее арифметическое средних стоимостей токенов, представленных операторами. Курс токена, торговля которым ведется исключительно одним оператором, считается равным средней стоимости токена, определенной у такого оператора.

Курс токена, созданного через организатора ICO, считается равным стоимости токена, отраженной в документах о создании и размещении такого токена.

Сведения о курсах токенов за истекший календарный месяц направляются секретариатом Наблюдательного совета ПВТ для размещения на официальном сайте Министерства по налогам и сборам не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим. Министерство по налогам и сборам размещает сведения о курсах токенов на официальном сайте не позднее пяти рабочих дней со дня их получения.

В отношении токена, курс которого не определен секретариатом Наблюдательного совета ПВТ на дату получения дохода ввиду отсутствия оборота этого токена на указанную дату у операторов, применяется минимальный курс такого токена, установленный в налоговом периоде. В отношении токена, курс которого не определен секретариатом Наблюдательного совета ПВТ на протяжении всего налогового периода из-за отсутствия оборота такого токена у операторов, курс определяется на дату получения дохода на основании сведений о курсах соответствующих токенов, размещенных на платформах "КоинМаркетКап" и "КоинГеко", при этом применяется наименьший из них.

Постановление вступает в силу через три месяца после официального опубликования.