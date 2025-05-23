ЕС отложил на год ужесточение требований к капиталу банков

Европейский союз принял решение отложить внедрение повышенных требований к капиталу трейдинговых подразделений европейских банков на начало 2027 года.

Решение было принято под давлением представителей бизнеса и властей, пишет Bloomberg. По мнению критиков нового регламента, более жесткие правила могли поставить представителей европейского банковского сектора в невыгодное положение по сравнению с американскими конкурентами.

Вступление в силу регламента под названием Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) переносится уже во второй раз. Изначально ожидалось, что он будет применен уже в текущем году, однако ранее США не смогли утвердить собственную версию требований к капиталу финансовых компаний, известную как Basel Endgame.

Одним из основных критиков FRTB стала Франция, где расположены одни из крупнейших банков Европы. Власти страны настаивают на смягчении регуляторных требований к банкам для того, чтобы поддержать экономический рост.