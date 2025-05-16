Беларусь увеличит квоту в Международном валютном фонде (МВФ). Это следует из постановления Совмина и Нацбанка № 262/15 от 14 мая 2025 года.

"Установить, что Национальный банк и Министерство финансов обеспечивают осуществление необходимых мероприятий, связанных с увеличением квоты Республики Беларусь в Международном валютном фонде до 1022,3 млн специальных прав заимствования (СПЗ) в соответствии с шестнадцатым общим пересмотром квот, одобренным Советом управляющих этого фонда 15 декабря 2023 г.", - говорится в документе.

Нацбанк направит на увеличение квоты в МВФ 25% суммы увеличения, что составляет 85,2 млн СПЗ.

Министерство финансов выпустит векселя в белорусских рублях в размере 75% суммы увеличения квоты (в эквиваленте 255,6 млн СПЗ).

Нацбанк осуществляет управление активом в виде позиции по резервному траншу Беларуси в МВФ и ведет его учет.

В результате квота Беларуси в МВФ увеличится до 1022,3 млн СПЗ.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.