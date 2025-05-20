Последнее обновление: 20.05.2025 12:15

МВФ начал с Украиной восьмой пересмотр программы расширенного финансирования

Миссия Международного валютного фонда начала в Киеве с украинскими властями восьмой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF). Об этом говорится в сообщении МВФ.

"Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня в Киеве обсуждение с представителями власти Украины восьмого пересмотра Программы расширенного финансирования", - заявила постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано, которую цитируют украинские СМИ.

В случае положительного пересмотра программы финансирования, Украина получит транш от Фонда в размере $487 млн.

Информация о каких-то других деталях работы миссии пока отсутствует.

Пересмотр программы финансирования - это этап, когда МВФ оценивает, как страна выполняет свои обязательства по программе. Например, придерживается ли фискальных целей или продвигает реформы, предусмотренные договоренностями.

Если результаты пересмотра положительные, Фонд может одобрить выделение следующего транша финансирования.

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