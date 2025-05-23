Заявление G7: РФ не получит доступа к активам, пока не компенсирует ущерб Украине

Российские активы будут оставаться замороженными, пока страна не прекратит войну против Украины и не возместит нанесенный ущерб. Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам саммита министров финансов стран G7.

"Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами, суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными, пока Россия не прекратит свою агрессию и не оплатит ущерб, причиненный Украине", – говорится в совместном заявлении G7.

В G7 подчеркнули, что поддерживают текущие усилия по достижению прекращения огня.

"Если такое прекращение огня не будет согласовано, мы продолжим изучать все возможные варианты, включая варианты максимизации давления, такие как дальнейшее усиление санкций", – говорится в заявлении.

Страны G7 также признали, что мобилизация частного сектора будет играть важную роль в восстановлении и реконструкции Украины.

Они сослались на оценку Всемирного банка, согласно которой соответствующие расходы в течение следующего десятилетия могут составить $524 млрд.

В этом контексте они заявили о намерении продлить поддержку через трастовый фонд MIGA SURE и сотрудничать с правительством Украины, международными финансовыми учреждениями и страховым сектором через Платформу доноров для Украины. Одна из целей – скорейшая отмена полного запрета, наложенного на Украину.

Отдельно отмечено, что страны и организации, финансово или технически поддерживавшие российскую военную машину, не вправе получать прибыль от реконструкции Украины.

"Мы будем продолжать координировать поддержку для содействия скорейшему восстановлению и реконструкции Украины, в частности, на саммите по восстановлению Украины, который состоится в Риме 10-11 июля 2025 года", – сообщили в G7.