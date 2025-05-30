Россия расплатилась за иранские дроны слитками золота

Россия поставила не менее 1,8 тонны золотых слитков стоимостью около $104 млн иранской компании Sahara Thunder в качестве платы за дроны Shahed-136, которые собирала в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Это следует из контракта между сторонами, доступ к которому получила вашингтонская исследовательская группа C4ADS.

В заполненной вручную форме между иранским заводом и «Алабугой» от 16 марта 2023 года обозначена поставка 1 788 402,2 грамма золота по цене $58,32 за грамм, сообщила группа. С этим соглашением связан контракт от 5 апреля 2023 года между сторонами на поставку 2 067 795,9 грамма золота иранской стороне. Однако другие детали второй поставки неизвестны. Неизвестно также, было ли это золото доставлено.

Использование золота позволило сторонам избежать долларовых операций, которые могли быть затруднены или подвержены санкциям со стороны Министерства финансов США, считают авторы отчета. Подобный метод оплаты также дополнительно обеспечивает анонимность, отметили они.

В своих операциях «Алабуга» использовала не только золото. Как минимум в одном случае утечка свидетельствует о том, что российская структура переводила плату за дроны в дирхамах ОАЭ на счет в дубайском банке. В процессе стороны использовали зоны свободной торговли ОАЭ, которые гарантировали налоговые льготы, упрощенное движение активов.

Не исключили в группе, что находящиеся под санкциями иранские структуры также используют криптовалюты. На это указывают утекшие электронные письма другой иранской компании — SAS, находящейся под санкциями США за координацию военных и связанных с БПЛА перелетов между Россией и Ираном. В одной из переписок по поводу визита Лукашенко в Иран в марте 2023 года SAS предложила белорусской стороне оплатить услуги аэропорта с помощью криптовалюты Tether.

Ключевым транзитным пунктом для поставки дронов являлся порт Амирабад в Иране. Оттуда груз доставляли в российский порт Махачкала по Каспийскому морю, пишут авторы отчета.

Стороны также провели ряд совместных визитов. Авторы отчета предположили, что поездка представителей «Алабуги» в Иран в ноябре 2022 года привела к заключению основного соглашения между «Алабугой» и Sahara Thunder, а визит иранской стороны в Россию в марте 2023 года был направлен на расширение сотрудничества и завершился подписанием контракта на поставку золота.

США ввели санкции против Sahara Thunder в апреле 2024 года за поддержку иранского Минобороны и содействие в поставках БПЛА в Россию. Соединенные Штаты признали фирму прикрытием иранских военных структур, которая занималась поставками в Россию, Китай и Венесуэлу.

Согласно данным из иранских реестров, спустя несколько месяцев после введения санкций Sahara Thunder начала процедуру ликвидации, но, вероятно, вместо нее появится новая юридическая структура, пишет WP.

«Алабуга» в прошлом году более чем в два раза нарастила производство «Шахедов». За первые девять месяцев 2024 года было произведено 5760 иранских беспилотников Shahed-136 против 2736 годом ранее.