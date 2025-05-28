Последнее обновление: 28.05.2025 18:00

Девятый тестовый полет ракеты SpaceX завершился неудачей

Категории: США SpaceX

Ракета Starship компании SpaceX, принадлежащей американскому мультимиллиардеру Илону Маску, разрушилась во время девятого испытательного полета.

Пуск состоялся 27 мая в 19:36 по времени восточного побережья США с космодрома Starbase в Техасе.

Примерно через 30 минут после старта SpaceX потеряла контроль над второй ступенью ракеты. Starship вошла в атмосферу в неконтролируемом режиме, после чего, по предварительным данным, загорелась и разрушилась над Индийским океаном. Возможной причиной инцидента компания называет утечку топлива.

Starship — самая большая и мощная ракета в истории: ее высота составляет 123 метра. Из девяти тестовых запусков успешными можно считать лишь часть: четыре завершились взрывами.

Тем не менее SpaceX продолжает развивать проект, стремясь создать многоразовую ракету, которая существенно снизит стоимость космических полетов.

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