Последнее обновление: 26.05.2025 13:21

Польша вторую ночь подряд поднимала авиацию из-за массированной атаки РФ по Украине

В ночь на 26 мая Польша подняла в воздух истребители на фоне российской массированной атаки по украинским регионам. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

"Обратите внимание, что в юго-восточной части страны возможно повышение уровня шума из-за начала полетов польских и союзных самолетов в нашем воздушном пространстве", – говорится в сообщении.

Польские военные отметили, что это "уже вторая очень напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши", что связано с ракетными ударами РФ по объектам на территории Украины с привлечением дальней авиации.

Согласно информации, были задействованы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.

"Оперативное командование Вооруженных сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", – сообщили в ведомстве.



<Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование