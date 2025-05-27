Последнее обновление: 27.05.2025 12:42

Цены на нефть эталонных марок утром во вторник снижаются

Цены на нефть эталонных марок утром во вторник снижаются на фоне опасений дальнейшего ускоренного наращивания нефтедобычи странами ОПЕК+.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась на $0,21 до $64,53 за баррель. В понедельник эти контракты подешевели на $0,04 до $64,74 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на $0,28 от уровня закрытия пятницы, до $61,25 за баррель. В понедельник основные торги WTI не проводились из-за праздника.

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