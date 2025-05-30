Развязанные Трампом торговые войны обошлись мировому бизнесу в более чем $34 млрд

Развязанные президентом США Дональдом Трампом торговые войны обошлись мировым компаниям в более чем $34 млрд из-за роста издержек и снижения продаж. К такому выводу пришло агентство Reuters в результате собственных подсчетов на основе анализа отчетов корпораций, нормативных документов и пресс-конференций.

Согласно информации, дальнейшие потери будут только расти, поскольку неопределенность относительно введенных Трампом импортных пошлин парализовала процесс принятия решений в крупнейших мировых корпорациях.

Агентство отмечает, что корпорации еще не уверены в окончательной оценке издержек. По его данным, 42 корпорации сократили прогнозы прибыли, а еще 16, в том числе Apple, Ford, Porshe и Sony, вовсе отозвали свои прогнозы или отложили их публикацию. Подавляющее большинство фирм сходится во мнении, что нестабильная торговая политика Трампа делает невозможной точную оценку расходов.

По словам экономистов, издержки для бизнеса могут оказаться в разы больше, чем те, о которых компании уже сообщили.

"Вы можете удвоить или утроить свои числа, и мы бы все равно сказали, что масштабы неизбежно будут в разы больше, чем осознают большинство людей", - заявил агентству профессор школы менеджмента Йельского университета Джеффри Зонненфельд.

По его мнению, последствия тарифной политики Трампа могут быть еще хуже и включать снижение расходов компаний и потребителей, а также рост инфляционных ожиданий.

Федеральный суд США по делам международной торговли 28 мая заблокировал реализацию решения американского лидера ввести пошлины на импорт, обосновав это превышением им президентских полномочий. Суд заблокировал не только ответные пошлины на продукцию из 185 стран и регионов, о которых Трамп объявил 2 апреля, но и введенные до этого тарифы в отношении импорта из Канады, Китая и Мексики. В то же время судебное решение не распространялось на тарифы в отношении поставок автомобилей и запчастей для них, стали и алюминия.

Апелляционный суд в США 29 мая приостановил действие постановления о блокировке таможенных пошлин. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге отметила, что администрация США намерена дойти с этим делом до Верховного суда страны.