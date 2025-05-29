Цены на нефть эталонных марок утром в четверг повышаются, участники рынка оценивают сигналы о сокращении запасов нефти в США и ждут решения ОПЕК+ об объемах добычи в июле.

Июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,91 до $65,81 за баррель. В среду Brent подорожала на $0,81 до $64,90 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,94 до $62,78 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,95 до $61,84 за баррель.

В субботу состоится встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки. Ожидается, что на ней будет обсуждаться возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. баррелей в сутки в июле.