Биткоин протестировал $111 тысяч фоне оживления институционалов

Биткоин впервые превысил отметку в $111 тысяч, поскольку трейдеры все более оптимистично оценивают перспективы первой криптовалюты на фоне роста институционального спроса. Об этом пишет Bloomberg.

В четверг стоимость Bitcoin выросла на 3,3% и достигла рекордных $111 878. Росли и другие токены: например, Etherium (вторая по популярности криптовалюта) подорожал на 5,5%.

Волна оптимизма охватила рынок после того, как в Сенате США продвинулся законопроект о стейблкоинах, что усилило ожидания более четких правил для криптокомпаний.

Еще один двигатель роста - мощный спрос со стороны компании Майкла Сейлора Strategy, которая уже накопила Bitcoin на более чем $50 млрд. К ней присоединяются и другие крупные покупатели, которые скупают токены.

"Это было медленное, но стабильное движение к новым историческим максимумам. Спрос на BTC со стороны SPAC- и PIPE-сделок не уменьшается - это видно хотя бы по премии к спотовой цене на Coinbase", - прокомментировал Джошуа Лим, соруководитель глобальных рынков компании FalconX.

Среди таких покупателей - целая волна малоизвестных компаний с малой капитализацией, а также новосозданные публичные компании, связанные с известными деятелями крипторынка. Они финансируют покупки Bitcoin за счет выпуска конвертируемых облигаций, привилегированных акций и т.д.

"В отличие от предыдущих циклов, нынешнее ралли базируется не только на настроениях рынка", - говорит Джулия Чжоу, операционный директор маркет-мейкера Caladan, - "Его поддерживают конкретные, измеряемые факторы спроса и нарушения баланса предложения".

Преимущество Bitcoin над другими криптовалютами растет. Индекс, отслеживающий так называемые альткоины, с начала года упал на 40%, тогда как Bitcoin с начала 2025 года вырос на 17%.

Общая капитализация рынка криптовалют составляет примерно $3,61 трлн. Индекс доминирования биткоина — 61%, согласно CoinGecko.