Южная Корея инвестирует $23 млрд в свои чипы на фоне таможенных заявлений Трампа

Южная Корея объявила об увеличении пакета поддержки полупроводниковой отрасли до $23,25 млрд, что примерно на четверть больше ранее объявленного пакета в прошлом году. Об этом сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что в течение недели объявит пошлины на импортируемые полупроводники, добавив, что будет определенная гибкость для отдельных компаний отрасли.

Во время встречи во вторник после объявления, министр финансов Чхве Сан Мок заявил, что правительство будет активно консультироваться с США по импорту полупроводников и биофармацевтики, чтобы минимизировать возможные негативные последствия для отечественных компаний.

Как указано в заявлении правительства, пакет поддержки является ответом на призывы к расширению государственной поддержки в условиях политической неопределенности со стороны нынешней администрации США и усиления конкуренции со стороны китайских компаний.

Сеул также увеличит программу финансовой помощи для чиповой отрасли до 20 триллионов вон, по сравнению с предыдущими 17 триллионами, согласно совместному заявлению нескольких министерств, включая министерство торговли.

В заявлении говорится о том, что решение Южной Кореи инвестировать больше средств в ключевую чиповую отрасль направлено на то, чтобы помочь компаниям справляться с большими затратами в условиях глобальной конкуренции.

Четвертая по величине экономика Азии является домом для ведущих мировых производителей памяти - Samsung Electronics и SK Hynix, хотя в таких направлениях, как проектирование чипов и контрактное производство, они отстают от некоторых конкурентов.

В 2024 году экспорт полупроводников из Южной Кореи составил $141,9 млрд, или 21% от общего объема экспорта страны, согласно правительственным данным. Поставки в Китай и США составили $46,6 млрд и $10,7 млрд соответственно.

На прошлой неделе Южная Корея объявила чрезвычайные меры поддержки для автомобильной отрасли, чтобы смягчить последствия американских пошлин для сектора, который в последние годы демонстрировал резкий рост экспорта в США.