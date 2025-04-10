Португалия выделит более €10 млрд на защиту от американских пошлин

Временное правительство Португалии в четверг, 10 апреля, объявило о пакете кредитов и других финансовых мер на сумму более €10 млрд, призванных смягчить влияние торговых тарифов США. Об этом сообщает Reuters.

Португальский министр экономики Педро Реис заявил, что большинство пакета помощи – €5,2 млрд – будут использованы для поддержки местных экспортеров и бизнеса, который переносит деятельность в Португалию.

Еще €3,5 млрд предназначены непосредственно для инвестиций экспортеров, €400 млн – в виде грантов, а €1,2 млрд – в виде страхования кредитов, добавил он.

По словам Реиса, представители бизнеса положительно отреагировали на правительственный план, который обсуждался с ними в начале недели.

"Компании и иностранные инвесторы рассматривают эти меры как положительные, поскольку португальская экономика проснулась... и это придает уверенности", – сказал он.

В прошлом году на Соединенные Штаты приходилось около 6% общего экспорта Португалии. По оценкам Банка Португалии, тарифная война может снизить его прогноз роста ВВП на 2025 год в 2,3% на 0,9%.

Напомним, 9 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира, однако без четкой конкретики, на кого именно и как будет распространяться это решение.