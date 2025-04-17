Золотовалютные резервы Украины в 2025 году вырастут до $58 млрд

Значительные поступления международной финансовой помощи в текущем году позволят увеличить золотовалютные резервы в 2025 году до $58 млрд. Такой прогноз озвучил глава Национального банка Украины Андрей Пышный на брифинге в Киеве.

По его словам, в этом году Украина может получить более значительные, чем ожидалось ранее, объемы международной финансовой помощи благодаря более быстрому перечислению траншей по механизму ERA Loans.

Этих средств будет достаточно не только для финансирования дефицита бюджета в этом году, но и для формирования резерва государственных финансов на следующий год, когда, объем внешней помощи, скорее всего, начнет снижаться.

«Значительные доходы также увеличат международные резервы Украины до $58 млрд. В 2025 году сохранить их на высоком уровне в ближайшие годы и, соответственно, сохранить стабильность валютного рынка. Последнее вместе с мерами процентной политики будет способствовать дальнейшему удержанию инфляционных ожиданий под контролем и постепенному снижению инфляции до целевого уровня 5%", - сказал Пышный, которого цитирует Укринформ.

В 2024 году Украина получила в общей сложности $41,7 млрд международной помощи.