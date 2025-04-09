Kraken и Mastercard выпустят дебетовые криптокарты

Криптобиржа Kraken объединилась с платежной системой Mastercard для выпуска физических и цифровых дебетовых карт.

Продукт предусматривает оплату криптовалютой и стейблкоинами в более чем 150 млн торговых точек по всему миру. Новые карты предложат пользователям из Великобритании и Европы.

Проект является частью сервиса Kraken Pay, который предоставляет возможность проводить трансграничные платежи в более чем 300 крипто- и фиатных валютах.

Биржа предоставляет клиентам уникальный идентификатор Kraktag, связанный с их кошельком. На момент написания Kraktag активировали свыше 200 000 пользователей.

Глава Kraken Дэвид Рипли отметил, что цель проекта — упростить использование криптовалют для повседневных трат.

«Наши клиенты хотят легко оплачивать покупки криптовалютой или стейблкоинами», - добавил он.

Ожидается, что дебетовые карты поступят в продажу в ближайшие недели. Клиенты Kraken уже могут записаться в лист ожидания, чтобы первыми получить доступ к новым решениям.

Напомним, 7 марта источники Bloomberg сообщили о планах биржи получить публичный статус в I квартале 2026 года на фоне изменений в регулировании крипторынка в США.

Kraken 20 марта заключила соглашение о приобретении платформы для торговли фьючерсами NinjaTrader за $1,5 млрд.