Франция планирует увеличить оборонный бюджет на € 3 млрд

Французский премьер Франсуа Байру считает необходимым выделить дополнительно € 3 млрд на оборону. Об этом сообщает BFM TV.

По его словам, Франции, судя по всему, нужно будет выделить дополнительные € 3 млрд на оборонный бюджет на 2026 год, чтобы обеспечить "независимость в вопросах безопасности и обороны" Франции и ЕС.

Он добавил, что ЕС должен быть способен самостоятельно обеспечивать свою безопасность за счет совместных усилий государств-членов.

В телеобращении к нации 5 марта президент Эммануэль Макрон сообщил о своих планах дополнительных инвестиций в области обороны.

"Мы должны укрепить нашу оборону. В этом отношении мы остаемся верными НАТО, но мы должны усиливать нашу независимость", - заявил Макрон.