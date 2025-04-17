В Беларуси планируют полноценно ввести в оборот цифровой рубль в 2026 году

В Беларуси планируют полноценно ввести цифровой рубль в оборот во второй половине 2026 года. Об этом заявил председатель правления Нацбанка Роман Головченко в эфире одного из гостелеканалов.

"Во второй половине 2026 года цифровой рубль уже будет полноценно введен в оборот. Им уже смогут пользоваться субъекты хозяйствования. К 2027 году мы планируем, что он станет доступен и государственным органам, и физическим лицам", - сказал Головченко.

Он также затронул перспективы использования цифровой валюты во взаимных расчетах с Россией.

"В этом плане мы, кстати, очень плотно взаимодействуем с Российской Федерацией, которая также идет по пути создания своего цифрового рубля. Но очень важно, чтобы эти валюты, что называется, общались друг с другом, и мы могли проводить трансграничные сделки. Сейчас параллельно с созданием инфраструктуры белорусского цифрового рубля уже работаем и над совместным планом действий по использованию этих инструментов во взаимных расчетах", - пояснил Головченко.

Он заверил, что цифровой рубль находится в сфере приоритетов.

"Мы активно ведем работу над его созданием. В первую очередь перед нами стоит, конечно же, вопрос сохранности средств. Это вопрос, как я называю, "окрашиваемости" этих средств. То есть для государства, например, очень важно будет иметь возможность проследить, как цифровые деньги проходят по всей цепочке", - отметил он.