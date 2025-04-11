Всемирная продовольственная программа ООН начала принимать пожертвования в криптовалютах

Американское отделение Всемирной продовольственной программы ООН (WFP USA) подключило сбор пожертвований в криптовалютах.

Теперь организация принимает более 80 видов цифровых активов, включая биткоин, Ethereum и Dogecoin. Это стало возможным благодаря партнерству с платформой The Giving Block, говорится в пресс-релизе.

Представители WFP USA отметили, что криптовалюты позволяют быстрее и безопаснее собирать средства на проекты в более чем 120 странах, где организация борется с голодом.

Они предупредили, что ресурсы гуманитарной помощи сокращаются.

Чтобы закрыть этот дефицит, 31 марта WFP USA открыла фонд Emergency Hunger Relief Fund, цель которого — собрать более $25 млн от частных доноров и компаний в США для поддержки продовольственных программ.

Использование криптоактивов дает спонсорам несколько преимуществ: транзакции проходят быстрее, чем при переводе через банки; комиссии ниже в сравнении с банковскими картами; пожертвования в цифровой валюте позволяют избежать налога на прирост капитала и получить вычет в полном объеме рыночной стоимости актива.

«Мировой кризис из-за нехватки продовольствия требует нестандартных решений. Цифровые активы стали важным инструментом для тех, кто хочет помочь прямо сейчас», - заявила директор по филантропии и партнерствам WFP USA Дорота Амин.