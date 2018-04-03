Нефть сдержанно дорожает, рост добычи в РФ давит на рынок

Цены на нефть сдержанно растут утром во вторник, но дальнейший подъём рынка ограничивается ростом добычи сырья в России и тревожными сигналами с физического рынка.

К 9.20 фьючерсы на североморскую смесь Brent подросли на 0,22 процента до $67,79 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI торговались у отметки $63,13 за баррель, что на 0,19 процента выше предыдущего закрытия.

Минэнерго РФ сообщило накануне, что добыча нефти и газового конденсата в России в марте выросла до 10,97 миллиона баррелей в сутки с 10,95 миллиона баррелей в сутки.

По словам трейдеров, Саудовская Аравия снизит официальную цену продажи (OSP) на майские партии всех сортов нефти с поставкой в Азию.

В фокусе внимания инвесторов – данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и официальная статистика Управления энергетической информации (EIA).

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром вторника упала более чем на 3 процента до 401,7 юаня за баррель.