Нефть умеренно дорожает за счет снижения буровых установок в США

Цены на нефть начали торги понедельника умеренным ростом за счет сокращения числа буровых установок в США.

Фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись утром на 0,53 процента до $69,71 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI торговались у отметки $65,19 за баррель, что на 0,38 процента выше предыдущего закрытия.

Число установок для бурения нефтяных скважин в США снизилось за неделю к 29 марта на 7 штук до 797, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Среди других факторов поддержки аналитики называют перспективу введения США новых санкций против Ирана, но неутихающие опасения глобальной торговой войны сдерживают дальнейший подъем рынка.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в понедельник выросла на 0,9 процента до 415,6 юаня за баррель ($66,26).