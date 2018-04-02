Последнее обновление: 02.04.2018 12:20

Нефть умеренно дорожает за счет снижения буровых установок в США

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть начали торги понедельника умеренным ростом за счет сокращения числа буровых установок в США.

Фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись утром на 0,53 процента до $69,71 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI торговались у отметки $65,19 за баррель, что на 0,38 процента выше предыдущего закрытия.

Число установок для бурения нефтяных скважин в США снизилось за неделю к 29 марта на 7 штук до 797, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Среди других факторов поддержки аналитики называют перспективу введения США новых санкций против Ирана, но неутихающие опасения глобальной торговой войны сдерживают дальнейший подъем рынка.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в понедельник выросла на 0,9 процента до 415,6 юаня за баррель ($66,26).

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Март 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Апрель 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование