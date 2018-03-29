Нефть умеренно дорожает благодаря приверженности ОПЕК+ глобальному пакту

Цены на нефть растут утром в четверг благодаря приверженности производителей ОПЕК+ глобальному пакту об ограничении добычи сырья.

К 8.53 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,49 процента до $69,87 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $64,65 за баррель, что на 0,42 процента выше предыдущего закрытия.

Организация стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) и ее союзники будут придерживаться обязательств по ограничению добычи сырья до конца 2018 года, невзирая на дорогую нефть, сказали Reuters пять источников.

В декабре 2016 года ОПЕК и несколько стран вне группы, включая Россию, договорились сократить добычу нефти примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки для оздоровления рынка. Соглашение действует до конца текущего года.

22 июня участники сделки соберутся в Вене, чтобы обсудить дальнейшую политику.

По мнению делегатов ОПЕК, вероятность значительной корректировки нефтяного пакта по итогам встречи в июне мала.

Среди факторов, сдерживающих дальнейший подъем рынка, отраслевые эксперты называют рост запасов и добычи сырья в США.

Как показали данные Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США выросли на 1,64 миллиона баррелей до 429,95 миллиона за неделю к 23 марта, хотя аналитики предрекали снижение на 0,29 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США в отчетный период выросла до 10,43 миллиона баррелей в сутки – свежего максимума, следует из обзора ведомства.