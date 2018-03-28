Цены на нефть ускорили снижение после выхода статистики EIA

Цены на нефть ускорили снижение вечером среды на фоне роста недельных запасов сырья в США.

К 17.45 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,76 процента до $69,58 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $64,36 за баррель, что на 1,36 процента ниже предыдущего закрытия.

Как показали данные Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США выросли на 1,64 миллиона баррелей до 429,95 миллиона за неделю к 23 марта, хотя аналитики предрекали снижение на 0,29 миллиона баррелей.

При этом запасы топлива в США за отчётный период снизились, следует из данных ведомства.

“Медведи” на нефтяном рынке в среду перетянули одеяло на себя, невзирая на вчерашнее заявление наследного принца Саудовской Аравии.

Мухаммед бен Сальман сказал накануне Рейтер, что ОПЕК хочет долгосрочного сотрудничества с Россией и другими государствами, не входящими в картель, в области контроля нефтедобычи.

По его словам, производители работают над переходом от модели соглашения сроком на год на более долгосрочное – 10-20-летнее.

В декабре 2016 года ОПЕК и несколько стран вне организации, включая РФ, договорились сократить добычу нефти примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки для оздоровления рынка. Соглашение действует до конца текущего года.