Нефть дешевеет из-за роста недельных запасов в США

Цены на нефть снижаются утром в среду на фоне роста недельных запасов сырья в США.

К 8.55 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,70 процента до $69,62 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $64,7 за баррель, что на 0,84 процента ниже предыдущего закрытия.

Как показали данные Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли на 5,3 миллиона баррелей до 430,6 миллиона за неделю к 23 марта, тогда как аналитики предсказывали снижение на 287.000 баррелей.

При этом запасы топлива в США за отчётный период снизились, следует из данных API.

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика Управления энергетической информации (EIA), которая выходит сегодня в 17.30 МСК.

“Медведи” на нефтяном рынке в среду перетянули одеяло на себя, невзирая на вчерашнее заявление наследного принца Саудовской Аравии.

Мухаммед бен Сальман сказал накануне Рейтер, что ОПЕК хочет долгосрочного сотрудничества с Россией и другими государствами, не входящими в картель, в области контроля нефтедобычи.

По его словам, производители работают над переходом от модели соглашения сроком на год на более долгосрочное – 10-20-летнее.

В декабре 2016 года ОПЕК и несколько стран вне организации, включая РФ, договорились сократить добычу нефти примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки для оздоровления рынка. Соглашение действует до конца текущего года.