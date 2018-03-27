Нефть сдержанно дорожает при сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке

Цены на нефть сдержанно растут утром вторника при сохраняющейся напряженной обстановке на Ближнем Востоке, а также на фоне утихших опасений глобальной торговой войны.

К 9.08 фьючерсы на североморскую смесь Brent подросли на 0,21 процента до $70,27 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $65,74 за баррель, что на 0,29 процента выше предыдущего закрытия.

Основной поддержкой рынку является рост геополитической напряженности, сказал Джеймс Мик из Tortoise, отметив, что введение США новых санкций против Ирана представляет особые риски.

“Нефтяной рынок также поддержала готовность Саудовской Аравии и России продлить глобальный пакт об ограничении добычи сырья”, – добавил Мик.

Второй по величине производитель в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Ирак, поддерживает сокращение добычи сырья в рамках сделки, сказал накануне президент Ирака Фуад Маасум.

В декабре 2016 года ОПЕК и несколько стран вне картеля, включая РФ, договорились сократить добычу нефти примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки для выравнивания баланса глобального спроса и предложения. Соглашение действует до конца текущего года.

Главным противовесом усилиям ОПЕК+ остается неуклонный рост добычи сланцевой нефти в США, производители которой, воспользовавшись скачком цен, активно наращивают бурение.

По данным Управления энергетической информации (EIA), добыча нефти в США выросла почти на 25 процентов с середины 2016 года до 10,4 миллиона баррелей в сутки. К четвертому кварталу текущего года объем производства сырья в США достигнет 11,17 миллиона баррелей в сутки, прогнозирует ведомство.

В фокусе внимания инвесторов – данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и официальная статистика EIA.