Нефть начала торги снижением, Brent держится выше $70

Цены на нефть снижаются утром в понедельник из-за опасений глобальной торговой войны, которые продолжают будоражить рынки.

Фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились утром на 0,31 процента до $70,23 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI торговались у отметки $65,55 за баррель, что на 0,5 процента ниже предыдущего закрытия.

Среди других факторов давления на котировки отраслевые эксперты называют рост числа буровых в США до трёхлетнего максимума.

Как показали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, число установок для бурения нефтяных скважин в США на прошлой неделе выросло на четыре штуки до 804 - максимально высокого уровня с марта 2015 года.

Число буровых является ранним индикатором объёма будущей добычи нефти в США.

В своём мартовском обзоре Управление энергетической информации (EIA) повысило прогноз нефтедобычи в США в 2018 году.

Ведомство ожидает, что объём производства сырья в США в среднем вырастет более чем на 120.000 баррелей в сутки до 11,17 миллиона баррелей к четвёртому кварталу этого года. Предыдущий прогноз предполагал рост до 11,04 миллиона баррелей в сутки.

В ходе предыдущей торговой сессии поддержкой рынку стали готовность Саудовской Аравии продлить пакт ОПЕК+ на 2019 год, а также геополитический фактор.

“Президент (США) Дональд Трамп продолжает намекать на то, что США выйдут из ядерной сделки с Ираном, что, в свою очередь, повышает вероятность введения новых ограничительных мер против Тегерана. Санкции серьёзно ограничат экспортные возможности Ирана”, – считает Стивен Иннес из OANDA.