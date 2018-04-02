В РФ с 1 апреля ставки утильсбора на автомобили повышены на 15%

Правительство РФ с 1 апреля повысило ставки утилизационного сбора на автомобили.

Как сообщалось, постановление от 19 марта 2018 г. устанавливает новые ставки утильсбора для автомобилей, заявленная средняя индексация составляет 15%. Кроме того, постановление распространяет утилизационный сбор на полуприцепы.

Базовые ставки для расчета утильсбора при этом не меняются, оставаясь на уровне 20 тыс. руб. для легковых автомобилей и 150 тыс. руб. для грузовиков и автобусов. Постановление меняет коэффициенты расчета утильсбора, которые устанавливаются, в частности, в зависимости от объема двигателя автомобиля, его возраста и полной массы.

Так, для новых легковых автомобилей с двигателем объемом от 1 до 2 л (самый популярный сегмент) коэффициент вырастет с 2,21 до 4,2 (таким образом, утильсбор повысится с 44,2 тыс. руб. до 84 тыс. руб.).

При этом коэффициенты для легковых машин, ввозимых физическими лицами для личного пользования, сохранятся на прежнем уровне. Помимо этого, постановление вводит отдельную категорию транспортных средств, произведенных на шасси 2017 г. выпуска. Коэффициенты для таких автомобилей заморожены на прежнем уровне до конца 2018 г.