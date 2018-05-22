АвтоВАЗ снимет с производства Lada Priora

Компания АвтоВАЗ в июле прекратит сборку автомобилей Lada Priora. Кроме того, с конвейера временно будут сняты модели Kalina и Granta, о чем автомобилестроитель уже уведомил дилеров, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на копию письма АвтоВАЗа.

При этом, по данным газеты, речь идет о дорестайлинговых версиях Kalina и Granta, компания готовится к производству обновленных моделей в X-стиле, указано в письме дилерам. Дальнейшие подробности там не раскрываются. Как отмечает далее газета, все три модели уже отсутствуют в июльском производственном плане.

Производство бюджетных автомобилей Lada Priora началось в 2007 году, весной 2017-го с конвейера сошел миллионный автомобиль этой марки. Kalina выпускается с 2004 года, Granta – с 2011-го.