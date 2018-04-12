Mazda отзывает в России 20 тыс. кроссоверов из-за проблем со стояночным тормозом

Российское подразделение японского автопроизводителя Mazda ООО "Мазда Мотор Рус" отзывает в РФ 20,03 тыс. кроссоверов Mazda СX-5, сообщил Росстандарт. Как отмечает ведомство, отзыву подлежат автомобили, реализованные c ноября 2012 г. по сентябрь 2015 г. с VIN-кодами согласно перечню на сайте Росстандарта.

Причиной отзыва автомобилей Mazda СX-5, оснащенных стояночным тормозом с механическим (тросовым) приводом, является ненадлежащая герметичность чехла заднего тормозного суппорта.

"Вал привода стояночного тормоза, являющийся элементом заднего тормозного суппорта, может подвергнуться коррозии. При дальнейшей эксплуатации автомобиля в этом состоянии возможно развитие коррозии и повышение сопротивления при перемещении вала. Вероятно заедание корродирующего вала в корпусе суппорта, что может привести к снижению тормозного усилия стояночного тормоза. Для автомобиля, припаркованного на уклоне, это чревато неожиданным троганием с места и, как следствие, повышением вероятности наступления дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении Росстандарта.

На отзываемых автомобилях Mazda СX-5 будут проверены установленные тормозные суппорты. При необходимости будет проведена проверка валов привода стояночного тормоза на присутствие коррозии на определенном участке. В случае обнаружения коррозии тормозные суппорты будут заменены на модифицированные. В случае отсутствия коррозии защитные чехлы будут заменены на модифицированные.

Уполномоченные представители ООО "Мазда Мотор РУС" проинформируют владельцев отзываемых Mazda СX-5 о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код автомобиля с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.